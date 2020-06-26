МИД Белоруссии анонсировал новую встречу Лукашенко и Путина
Есть вероятность, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся во Ржеве в Тверской области 30 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу белорусского МИД Владимира Макея.
В указанный день во Ржеве будет открыт памятник советским воинам. По словам Макея это хорошая возможность для президентов пообщаться. Темой встречи могут стать «назревшие вопросы двустороннего взаимодействия», добавил Макей.
Ранее Лукашенко говорил, что планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить иностранное вмешательство в выборы президента Белоруссии. Он обвинял во вмешательстве в том числе и политические силы в России. В Кремле, однако, подчёркивают, что никогда не вмешивалась и не вмешивается в электоральные процессы в других странах, в том числе в союзной Белоруссии, передаёт RT.
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