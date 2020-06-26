МИД Белоруссии анонсировал новую встречу Лукашенко и Путина

Есть вероятность, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся во Ржеве в Тверской области 30 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу белорусского МИД Владимира Макея.

В указанный день во Ржеве будет открыт памятник советским воинам. По словам Макея это хорошая возможность для президентов пообщаться. Темой встречи могут стать «назревшие вопросы двустороннего взаимодействия», добавил Макей.

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Ранее Лукашенко говорил, что планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить иностранное вмешательство в выборы президента Белоруссии. Он обвинял во вмешательстве в том числе и политические силы в России. В Кремле, однако, подчёркивают, что никогда не вмешивалась и не вмешивается в электоральные процессы в других странах, в том числе в союзной Белоруссии, передаёт RT.

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ФОТО: Сергей Мамонтов//РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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