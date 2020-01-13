МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций США против «Северного потока-2» и считает такую политику Вашингтона неприемлемой, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.

Дипломат упомянул, что США критикуют проект, исходя из экономических соображений. Но «Северный поток-2» не ущемляет интересы Украины и способствует диверсификации энергоснабжения Европы, добавил Шалленберг.

Глава австрийской дипломатии добавил, что у стран ЕС и США одинаковые ценности. «Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным», - цитирует Шалленберга РИА Новости.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 11 января канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала «Северный поток-2». Она назвала неправильными экстерриториальные санкции США, сообщали «Известия».

