МИД Австрии предостерег ЕС от антироссийских санкций из-за дела Навального

Евросоюзу не следует пилить сук, на котором он сидит, и вводить новые санкции в отношении России на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом предупредил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag.

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По словам Шалленберга, главы МИД стран ЕС обсудят в понедельник «соразмерную реакцию» на ситуацию с Навальным в России. Для этого дипломаты обсудят санкционный список лиц и организаций. Его должны предоставить Европейская служба внешних связей (EEAS).

«Но [санкционные] списки должны быть политически грамотными и юридически непроницаемыми. В противном случае мы отпилим сук, на котором сами сидим», — заявил глава австрийского МИДа.

Ограничения ЕС могут коснуться российских чиновников и организаций, которые прямо участвовали в аресте Навального. Начало работы по утверждению новых санкций может привести к их юридическому оформлению уже к марту.

На этом фоне президент России Владимир Путин допустил возможность ввести продуктовые сертификаты для малоимущих.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСанкции Против РоссииСанкции ЕС
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