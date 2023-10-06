Госдеп объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ
Государственный департамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что внешнеполитическое ведомство США пошло на такой шаг в ответ на высылку двух американских дипломатов из России.
Министерство иностранных дел России 14 сентября объявило персонами нон грата первого секретаря американского посольства Дж. Силлина и второго секретаря Д. Бернстайна. Их действия признаны несовместимыми с дипломатическим статусом.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что отношения Москвы и Вашингтона в ближайшее время не улучшатся, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru