Госдеп объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство США пошло на такой шаг в ответ на высылку двух американских дипломатов из России.

Министерство иностранных дел России 14 сентября объявило персонами нон грата первого секретаря американского посольства Дж. Силлина и второго секретаря Д. Бернстайна. Их действия признаны несовместимыми с дипломатическим статусом.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что отношения Москвы и Вашингтона в ближайшее время не улучшатся, передает «Радиоточка НСН».

