МИД Армении: Ереван готов в течение месяца подписать текст мирного соглашения с Баку
Армения готова в течение месяца доработать окончательный текст мирного соглашения с Азербайджаном и подписать его. Такое заявление сделал глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции со своим эстонским коллегой в Таллине.
Он отметил, что Ереван ожидает ответной положительной реакции из Баку. При этом, по словам Мирзояна, Армения пока не видит готовности азербайджанской стороны подписать документ в течение месяца.
Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия «захватила Нагорный Карабах, а потом передала его Азербайджану». По его словам, все якобы произошло с «разрешения» Москвы. Он предложил «зафиксировать», что война была в период, когда «Армения полностью зависела от России», передает «Радиоточка НСН».
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