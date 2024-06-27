МИД Армении: Ереван готов в течение месяца подписать текст мирного соглашения с Баку

Он отметил, что Ереван ожидает ответной положительной реакции из Баку. При этом, по словам Мирзояна, Армения пока не видит готовности азербайджанской стороны подписать документ в течение месяца.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия «захватила Нагорный Карабах, а потом передала его Азербайджану». По его словам, все якобы произошло с «разрешения» Москвы. Он предложил «зафиксировать», что война была в период, когда «Армения полностью зависела от России», передает «Радиоточка НСН».

