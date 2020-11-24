Мичиган утвердил победу Байдена в штате на президентских выборах

Таким образом, Байден получит от Мичигана 16 голосов выборщиков.

Напомним, несколько дней назад штаб действующего президента США Дональда Трампа решил отозвать иск к властям штата Мичиган. Об этом сообщил адвокат главы государства Руди Джулиани.

В заявлении отмечается, что предвыборный штаб отозвал касающийся результатов выборов иск, «достигнув того, к чему мы стремились».

