Мичиган утвердил победу Байдена в штате на президентских выборах
Штат Мичиган в США официально утвердил итоги выборов главы государства на своей территории, сообщает РИА Новости.
Победу одержал Джо Байден. Трое представителей госдепартамента штата проголосовали за утверждение итогов выборов, воздержался один.
Таким образом, Байден получит от Мичигана 16 голосов выборщиков.
Напомним, несколько дней назад штаб действующего президента США Дональда Трампа решил отозвать иск к властям штата Мичиган. Об этом сообщил адвокат главы государства Руди Джулиани.
В заявлении отмечается, что предвыборный штаб отозвал касающийся результатов выборов иск, «достигнув того, к чему мы стремились».
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