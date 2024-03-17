МГИК: В Москве на выборах уже проголосовали более 4,3 млн человек

Более 4,3 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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По ее словам, избиратели в городе показывают серьезную активность. Дистанционно проголосовали 3 млн 255 тыс. 229, бумажными бюллетенями - 1 млн 99 тыс. 217 избирателей.

Проголосовать в столице могут горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других субъектов, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве.

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что в течение двух дней выборов в 20 субъектах на 29 участках злоумышленники пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. Всего насчитывается 214 испорченных бюллетеней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
ТЕГИ:Выборы Президента России

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