В России проходит акция «Всей семьей на выборы»
В России в воскресенье, 17 марта - заключительный день голосования по выбору президента страны.
По всей стране проходит акция «Всей семьей на выборы», в рамках нее семьям-участницам нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото. Участники акции смогут поучаствовать в розыгрыше более 100 тыс. призов. Подобные акции проходят и в российских компаниях.
Так, например, сотрудники Объединённой авиастроительной компании устроили эстафету по семейному посещению избирательных участков, а работники «Транснефти» по всей стране провели акцию под названием «Гражданская позиция - семейная традиция».
Сотрудники «Ростелекома», устроили флешмоб, призвав сограждан выполнить свой гражданский долг, а на Казанском авиационном заводе решили посетить избирательные участки всем коллективом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru