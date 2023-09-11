МГИК: Собянин безоговорочно победил в голосовании во всех районах столицы

Сергей Собянин безоговорочно победил на выборах мэра во всех районах города, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она также отметила, что различий по распределению голосов при голосовании с помощью электронного способа и традиционного нет. Она напомнила, что действующий глава города набрал 76,4%.

Явка в Москве составила порядка 43%. Большинство москвичей голосовали онлайн: из 3,3 миллионов избирателей такой способ выбрали 2,7 миллиона.