МГИК: Собянин безоговорочно победил в голосовании во всех районах столицы

Сергей Собянин безоговорочно победил на выборах мэра во всех районах города, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она также отметила, что различий по распределению голосов при голосовании с помощью электронного способа и традиционного нет. Она напомнила, что действующий глава города набрал 76,4%.

Явка в Москве составила порядка 43%. Большинство москвичей голосовали онлайн: из 3,3 миллионов избирателей такой способ выбрали 2,7 миллиона.

Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов

Сам Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах градоначальника и пообещал продолжить работу на благо столицы. Как отметил градоначальник, вместе с москвичами уже пройден «огромный путь созидания», однако впереди большая «сложная, но очень важная работа». Собянин пообещал сделать все, чтобы Москва стала «еще круче и краше», «впереди планеты».

"Нам это точно по плечу" – написал Собянин.

ЦИК РФ к 6.15 мск 11 сентября опубликовал предварительные итоги обработки 100% протоколов на выборах в 12 регионах России.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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