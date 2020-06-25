МГИК исключила возможность «двойного» голосования по Конституции
Глава Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов заявил, что возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена. Об этом сообщает АГН «Москва».
По словам Ермолова, в день окончания дистанционного электронного голосования 30 июня будут выверены списки голосовавших, чтобы 1 июля исключить возможность повторного голосования.
Глава МГИК отметил, что списки будут сверять вручную. Ермолов подчеркнул, что «двойное» голосование является нарушением закона, за которое предусмотрена административная ответственность.
Неделя голосования по поправкам в Конституцию стартовала 25 июня. Основной день голосования – 1 июля, он объявлен выходным.
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