МГИК исключила возможность «двойного» голосования по Конституции

По словам Ермолова, в день окончания дистанционного электронного голосования 30 июня будут выверены списки голосовавших, чтобы 1 июля исключить возможность повторного голосования.

Глава МГИК отметил, что списки будут сверять вручную. Ермолов подчеркнул, что «двойное» голосование является нарушением закона, за которое предусмотрена административная ответственность.

Неделя голосования по поправкам в Конституцию стартовала 25 июня. Основной день голосования – 1 июля, он объявлен выходным.

