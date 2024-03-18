Международные наблюдатели оценили удобство прошедших выборов

На президентских выборах зафиксирован исторический рекорд по явке избирателей Генерал заявил, что создание «санитарной зоны» может быть эффективно при договоренности конфликтующих сторон Экономисты считают, что ЦБ оставит ставку в 16% неизменной Олени сбежали из-за пожара в заповеднике в Приморском крае