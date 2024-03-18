Международные наблюдатели оценили удобство прошедших выборов
18 марта 202411:53
Международные наблюдатели посетили несколько избирательных участков в Москве и не зафиксировали нарушений, сообщил заместитель председателя комиссии по иностранным делам Сената Камбоджи Чхит Кимьеат.
Как отметили представители иностранных государств, выборы прошли спокойно и без нарушений.
Отдельно международные эксперты отметили удобство использования цифровых технологий на выборах в России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru