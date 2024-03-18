Международные наблюдатели оценили удобство прошедших выборов

Международные наблюдатели посетили несколько избирательных участков в Москве и не зафиксировали нарушений, сообщил заместитель председателя комиссии по иностранным делам Сената Камбоджи Чхит Кимьеат.

Как отметили представители иностранных государств, выборы прошли спокойно и без нарушений.

Отдельно международные эксперты отметили удобство использования цифровых технологий на выборах в России.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ГолосованиеВыборы Президента России

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