Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования

Также Жанин Арнольди Зих обратила внимание на заинтересованность наблюдателей за голосование по поправкам в Основной закон, потому что они «не хотят оставаться в стороне от этого события».

Международные эксперты будут следить за голосованием до завершения голосования.

«Избирательный процесс продолжается, и пока мы не можем делать выводов по поводу недочётов, каких-то негативных моментов. Уже в конце, когда закончится голосование, мы сделаем отчёт, в котором отразим наше мнение», – отметила эксперт из Франции.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию длится с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.

