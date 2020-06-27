Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования

Международные эксперты из Франции после посещения участка для голосования №213 в Москве и общения с наблюдателями от Общественной палаты столицы обменялись мнением об организации голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Жива», международный эксперт из Франции Жанин Арнольди Зих отметила безопасность здоровью, обеспеченную на участке.

«Во-первых, соблюдены все правила безопасности в условиях пандемии: есть маски, перчатки, дезинфицирующие средства; соблюдается дистанция», – заявила она.

Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений в ходе голосования

Также Жанин Арнольди Зих обратила внимание на заинтересованность наблюдателей за голосование по поправкам в Основной закон, потому что они «не хотят оставаться в стороне от этого события».

Международные эксперты будут следить за голосованием до завершения голосования.

«Избирательный процесс продолжается, и пока мы не можем делать выводов по поводу недочётов, каких-то негативных моментов. Уже в конце, когда закончится голосование, мы сделаем отчёт, в котором отразим наше мнение», – отметила эксперт из Франции.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию длится с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Конституция РФПоправки Голосование
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры