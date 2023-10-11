Международную организацию по русскому языку создадут страны СНГ

Он отметил, что эту идею предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам помощника президента РФ, цель организации будет популяризация русского языка в мире.

«Она будет открыта для присоединения всех государств, которые разделяют ее цели и принципы», - добавил Ушаков.

Ранее стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян не приедет на саммит СНГ в Киргизии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

