Между Пасхой и Рамаданом

Для голосования по внесению изменений в Конституцию предложено 22 апреля, как и предполагалось ранее. Дату назвал на встрече с президентом Путиным рабочей группы по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас, отметив, что этот день будет объявлен выходным, но не за счет других выходных или праздничных дней. В полном соответствии с выдвинутым ранее требованием главы государства. Логическое обоснование выбранной даты сенатор предложил такое: «К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев, мусульман, начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами – 22-е число», - сказал Клишас.



Количество поступивших предложений по изменению Основного закона приближается к девяти сотням, - отметил на встрече с рабочей группой Владимир Путин. Кроме тех, что он вносил сам, президент готов поддержать из свежевнесенных такие идеи, как запрет на счета и вклады за рубежом, хранение наличных в иностранных банках для членов правительства, руководителей федеральных государственных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов, судей, прокуроров, уполномоченного по правам человека и – по предложению самого Путина - президента; предложение прописать в Конституции единую социально ориентированную политику государства и закрепить принцип адресной социальной поддержки; тезис об уважении к труду; доступность медицинской помощи для всех россиян; положение о детях как важнейшем достоянии России.

В преддверие встречи президента с рабочей группой стало известно, что схватившиеся было за корректировку преамбулы Конституции члены рабочей группы по здравом размышлении решили оставить эту часть документа в покое. Об отсутствии намерений менять текст преамбулы заявил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Как пояснила в интервью НСН председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, «поступают совершенно противоположные предложения, которые могут привести к обратному эффекту – вместо улучшения, к какой-то непонятной записи».

Одновременно появилось еще одно заметное предположение относительно конечной цели конституционной реформы. Недавно ушедший в отставку бывший помощник президента Владислав Сурков в интервью заявил, что в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства президентские сроки нужно будет обнулить. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Сурков больше не работает в администрации главы государства или в каком-либо учреждении, поэтому теперь это просто «мнение россиянина», пусть даже компетентного и авторитетного среди политологов.

Правда, «мнение россиянина» по внимательном прочтении его интервью оказывается не лишенным логики.

