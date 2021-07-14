Мезенцев: Переговоры Путина и Лукашенко не следует трактовать как ответ на санкции

Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко не должны восприниматься как ответ на санкционное давление на Белоруссию. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии и кредитах

«Никто сегодня не позволяет трактовать углубление и устремление Белоруссии к укреплению отношений с Россией только как ответ на нарастающее санкционное давление. Этим мы обижаем наших ближайших союзников», — считает Мезенцев.

Госсекретарь Союзного государства отметил, что главы государств в ходе встречи подтвердили «масштабные союзнические отношения».

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись накануне в Санкт-Петербурге. Встреча продлилась более пяти часов. Президенты договорились о цене на газ в 2022 году, а также об объемах кредитной поддержки.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий МезенцевПереговорыАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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