Мезенцев: Переговоры Путина и Лукашенко не следует трактовать как ответ на санкции
Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко не должны восприниматься как ответ на санкционное давление на Белоруссию. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».
«Никто сегодня не позволяет трактовать углубление и устремление Белоруссии к укреплению отношений с Россией только как ответ на нарастающее санкционное давление. Этим мы обижаем наших ближайших союзников», — считает Мезенцев.
Госсекретарь Союзного государства отметил, что главы государств в ходе встречи подтвердили «масштабные союзнические отношения».
Переговоры Путина и Лукашенко состоялись накануне в Санкт-Петербурге. Встреча продлилась более пяти часов. Президенты договорились о цене на газ в 2022 году, а также об объемах кредитной поддержки.
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