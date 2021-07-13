Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии и кредитах
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе пятичасовых переговоров в Санкт-Петербурге во вторник договорились о цене на газ в будущем году.
«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и Лукашенко также договорились об объемах кредитной поддержки.
Переговоры лидеров России и Белоруссии стали уже третьими в текущем году. Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая в Сочи.
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