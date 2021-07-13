Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии и кредитах

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе пятичасовых переговоров в Санкт-Петербурге во вторник договорились о цене на газ в будущем году.

«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Лукашенко также договорились об объемах кредитной поддержки.

Переговоры лидеров России и Белоруссии стали уже третьими в текущем году. Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая в Сочи.

