«Месть FoxNews»: СМИ сообщили о планах Трампа создать онлайн-издание

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания собственного онлайн-СМИ, чтобы отомстить телеканалу FoxNews, сообщает издание Axios.

Ранее FoxNews первее всех присудил победу на прошедших выборах главы государства кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

"Он хочет разгромить Fox, в этом нет никаких сомнений", - цитирует Axios слова близкого к президенту источника.

Отрыв Байдена от Трампа увеличился до 5 млн голосов

Издание отмечает, что Трамп рассматривает онлайн-формат, так как запуск кабельного телеканала требует слишком много вложений. Согласно плану, издание будет вести трансляции в интернете, доступ к ним будет по платной месячной подписке.

Телеканал Fox News считался самым лояльным Трампу, поэтому сообщения о его поигрыше вызвали негодование у президента и его сторонников.

Между тем, победитель выборов до сих пор официально не объявлен, так как подсчет голосов затянулся. В частности, в Джорджии решили вручную пересчитать пять миллионов голосов, так как разница между кандидатами в этом штате минимальна. Победителю достанется 16 голосов выборщиков. Однако американские СМИ пишут, что в случае победы в Джорджии Трамп все равно не станет следующим главой государства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп
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