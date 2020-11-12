«Месть FoxNews»: СМИ сообщили о планах Трампа создать онлайн-издание

Издание отмечает, что Трамп рассматривает онлайн-формат, так как запуск кабельного телеканала требует слишком много вложений. Согласно плану, издание будет вести трансляции в интернете, доступ к ним будет по платной месячной подписке.

Телеканал Fox News считался самым лояльным Трампу, поэтому сообщения о его поигрыше вызвали негодование у президента и его сторонников.

Между тем, победитель выборов до сих пор официально не объявлен, так как подсчет голосов затянулся. В частности, в Джорджии решили вручную пересчитать пять миллионов голосов, так как разница между кандидатами в этом штате минимальна. Победителю достанется 16 голосов выборщиков. Однако американские СМИ пишут, что в случае победы в Джорджии Трамп все равно не станет следующим главой государства.

