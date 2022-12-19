«Мертворожденное дитя»: Возможно ли объединение России и СНГ
Действия руководства России привели к отсутствию у Москвы союзников на просторах бывшего СССР, сказал НСН Виктор Алкснис.
Экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис в беседе с НСН усомнился в возможности трансформации СНГ по принципу Евросоюза.
«СНГ — мертворожденное дитя. Напомню, что Верховный Совет УССР даже после того, как Кравчук подписал в «Вискулях» соглашение о создании СНГ, внес в него изменения, не согласованные с другими подписантами. Украина не поддержала большинство соглашений, которые были подписаны на уровне глав СНГ, всегда держала фигу в кармане. После тех событий, которые сейчас там происходят, рассчитывать, что что-то изменится в наших отношениях, нельзя. К горькому сожалению, России, осколку от бывшей Российской империи, осколку от СССР, придется жить в одиночку. События последних месяцев показали, что у России союзников нет даже на просторах бывшего СССР. Это один из провалов нашего руководства», — сказал он.
Ранее Алкснис заявил о невозможности воссоздать СССР из-за непривлекательности России для бывших республик, пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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