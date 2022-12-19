Экс-глава Совмина: СССР можно было бы воссоздать по принципу Евросоюза
СССР возможно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с правилами функционирования Евросоюза. Об этом заявил бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков в беседе с РИА Новости.
По мнению политика, воссоздать Советский Союз в прежнем виде, в котором он существовал с 1922 года, невозможно, отмечает Ura.ru.
«Но надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы. По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях», — указал Рыжков.
Кроме того, экс-глава Совмина высказал мнение, что не стоит копировать буквально прежний формат существования СССР, пишет Газета.ру. Как отметил Рыжков, государство — живой организм: «оно развивается, оно стареет, оно болеет, периодически им надо заниматься».
«Не должно стоять все на месте, должно двигаться», — подчеркнул бывший председатель Совмина СССР.
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