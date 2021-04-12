СМИ: Меркель скоро вакцинируется от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель вакцинируется от COVID-19 в ближайшее время, передает ТАСС слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. По данным газеты Bild, на воскресенье, 11 апреля была сделана запись на прививку на имя Ангелы Меркель, и указанная дата рождения совпадала с датой рождения политика. Позже запись была отменена. Ранее в марте Меркель заявляла, что сделает прививку от COVID-19 препаратом AstraZeneca, когда придет ее очередь для вакцинации.
По словам представителя немецкого кабмина, вакцинация канцлера пройдет скоро, общественность об этом проинформируют.
Газета Bild предположила, что перенос вакцинации связан с обсуждением кандидатуры лидера ХДС/ХСС, который возглавит список партийного блока на выборах в Бундестаг.
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