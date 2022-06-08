Меркель рассказала, чем были вызваны её приступы дрожи

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о своих приступах дрожи во время официальных мероприятий три года назад, сообщает «РЕН ТВ».

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Она заявила, что была без сил после смерти матери. Также она указала на недостаточное употребление жидкости. «И в конечном итоге я постоянно опасалась, что ситуация повторится вновь», — рассказала политик в эфире телеканала Phoenix.

Летом 2019 года во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским с Меркель случился приступ дрожи. Позже на приёме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера инцидент повторился.

В ноябре того же года Меркель упала, выходя на сцену Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияАнгела Меркель
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