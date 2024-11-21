Меркель: Путин сделал все, чтобы превратить РФ в важного международного игрока

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах заявила, что президент РФ Владимир Путин сделал все, чтобы превратить РФ в важного международного игрока, сообщает газета Die Zeit.

Она отметила, что Россия остается незаменимой страной с геополитической точки зрения. По ее словам, Путин после прихода к власти «хотел что-то противопоставить тому факту, что США вышли из холодной войны победителем».