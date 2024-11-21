Меркель: Путин сделал все, чтобы превратить РФ в важного международного игрока
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах заявила, что президент РФ Владимир Путин сделал все, чтобы превратить РФ в важного международного игрока, сообщает газета Die Zeit.
Она отметила, что Россия остается незаменимой страной с геополитической точки зрения. По ее словам, Путин после прихода к власти «хотел что-то противопоставить тому факту, что США вышли из холодной войны победителем».
Политик также вспомнила речь президента России в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам бывшего канцлера, тогда Путин показал себя «человеком, который был всегда начеку». Меркель указала на некоторые моменты в речи, которые «не считала полностью неверными», например: критику войны США в Ираке.
Ранее Меркель заявила, что в 2017 году, во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, политик задавал ей вопросы о российском лидере Владимире Путине. У нее сложилось впечатление, что Трамп был очарован президентом России. Меркель указала, что после встречи с Трампом у нее было «нехорошее ощущение», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru