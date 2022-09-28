Меркель призвала «серьезно относиться» к словам Путина

Необходимо серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, считает бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Слова политика приводит издание Süddeutsche Zeitung.

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В ходе выступления на открытии «Фонда федерального канцлера Гельмута Коля» Меркель напомнила, что ранее уже говорила о том, что слова Путина следует воспринимать всерьез.

«Серьезное отношение к его словам, не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним — это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости — которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый», — подчеркнула экс-канцлер.

Ранее Меркель предположила, что ее отставка с поста канцлера могла стать одной из причин эскалации конфликта на Украине, напоминает телеканал «360». При этом политик выразила готовность стать посредником между Россией и Украиной на более позднем этапе урегулирования.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Владимир ПутинАнгела Меркель
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