Меркель назвала правильным разрыв энергетических отношений с Россией
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на критику, несколько лет покупки дешевого российского газа после 2014 года не были ошибкой. По ее словам, позднее разрыв энергетических отношений с Россией был абсолютно правильным шагом.
На мероприятии, организованном газетой Die Zeit, Меркель подчеркнула, что Украина никогда не была против поставок газа из России в Европу, но требовала, чтобы транзит шел через ее территорию. Она также добавила, что США больше не будут чувствовать себя в безопасности.
В конце 2023 года немецкое министерство экономики запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать поставки из России, сославшись на необходимость защиты общественных интересов. Это произошло после того, как компания объявила о намерении отгрузить российский СПГ в терминал в Брунсбюттеле.
С 1 января 2024 года Газпром прекратил поставки газа через Украину, ссылаясь на окончание соглашения о транзите и невозможность продолжения поставок через этот маршрут. Киев неоднократно заявлял, что не намерен продлевать соглашение даже при закупках газа третьими странами, передает «Радиоточка НСН».
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