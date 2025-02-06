Меркель назвала правильным разрыв энергетических отношений с Россией

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на критику, несколько лет покупки дешевого российского газа после 2014 года не были ошибкой. По ее словам, позднее разрыв энергетических отношений с Россией был абсолютно правильным шагом.

На мероприятии, организованном газетой Die Zeit, Меркель подчеркнула, что Украина никогда не была против поставок газа из России в Европу, но требовала, чтобы транзит шел через ее территорию. Она также добавила, что США больше не будут чувствовать себя в безопасности.