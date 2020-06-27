Меркель призвала готовиться к миру без США
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу всерьез задуматься над отказом США от стремления к быть мировой державой. Так она расценила действия Вашингтона, который решил сократить с 35 до 25 тысяч человек свой воинский контингент в ФРГ и начал вывод военных из страны.
По мнению Меркель, США уже сами не хотят быть мировой державой, поэтому европейцам надо задуматься о новой реальности. Об этом канцлер Германии заявила ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно всерьез задуматься над этим», — заявила Меркель.
При этом в США обвиняют Германию в несоблюдении обязательств в рамках НАТО – недостаточных тратах на оборону в рамках альянса.
По мнению европейских наблюдателей, решение о сокращении военного контингента в ФРГ США принимали без консультаций с Германией или другими членами НАТО.
Вывод войск США также проходит в Африке, Азии и Европе в целом и является частью процесса стратегической переоценки размещения американских военных по всему миру. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, отмечает Газета.ru
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