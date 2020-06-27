Меркель призвала готовиться к миру без США

«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно всерьез задуматься над этим», — заявила Меркель.

При этом в США обвиняют Германию в несоблюдении обязательств в рамках НАТО – недостаточных тратах на оборону в рамках альянса.

По мнению европейских наблюдателей, решение о сокращении военного контингента в ФРГ США принимали без консультаций с Германией или другими членами НАТО.

Вывод войск США также проходит в Африке, Азии и Европе в целом и является частью процесса стратегической переоценки размещения американских военных по всему миру. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, отмечает Газета.ru

