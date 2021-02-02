Меркель: Привитым от COVID-19 немцам не стоит рассчитывать на привилегии
Привитым от COVID-19 жителям Германии не стоит рассчитывать на какие-либо привилегии, сообщает ТАСС со ссылкой на канцлер Ангелу Меркель, которая высказалась против такого подхода.
«Новых свобод не будет», — сказала политик. Меркель отметила, что вопрос предоставления каких-либо привилегий привитым от коронавируса не обсуждался.
Канцлер не исключила, что прививать от СOVID-19 население придется «долгие годы». Причина тому - новые мутации вируса.
Ранее Меркель заявила, что говорить о совместном производстве и применении в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V» можно будет только после её одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).
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