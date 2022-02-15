Меркель предлагают стать посредником между Россией и Украиной
Авторитет Ангелы Меркель может послужить нормализации отношений между Россией и Украиной, экс-канцлер ФРГ могла бы стать посредником между Москвой и Киевом. С таким предложением выступил сопредседатель фракции Левой партии в германском бундестаге Дитмар Барч. По его словам, Меркель, которая возглавляла правительство ФРГ в течение 16 лет, с 2005 по 2021 год, могла бы «успокоить ситуацию».
По мнению политика, правительство нового канцлера Олафа Шольца не играет той посреднической роли, которую в прежние годы выполняла Меркель. Как передаёт РИА Новости, в этой связи Барч предложил нынешнему правительству страны «совместно с Францией выбрать экс-канцлера в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной».
Сегодня, 15 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в рамках переговоров руководители двух стран обсудят гарантии безопасности и беспрецедентную напряженность в Европе. В Кремле также надеются, что переговоры Путина и Шольца будут конструктивными, деловыми и полезными.
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