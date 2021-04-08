Меркель потребовала у Путина отвести войска от границ Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала сократить российское военное присутствие вблизи границ Украины. Речь об этом шла в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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По ее словам, канцлер подняла тему военного присутствия России у восточной границы Украины. Меркель потребовала отозвать российские войска, чтобы снизить напряженность в регионе.

Ранее представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели онлайн совещание, обсудив «рост военной активности» России возле границ Украины.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признал высокую вероятность войны в Донбассе и предположил, что Украина попытается выставить Россию агрессором.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаАнгела Меркель
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