Киев на переговорах по Донбассу «петляет, как заяц во время погони», заявил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции. Также он оценил действия руководства, как «метания» между различными участниками переговорного процесса.

«Моя оценка того, что делает Украина в этом переговорном процессе: это такое петляние - как заяц во время погони - между нами, Донбассом, внутриполитическими силами, американцами, европейцами», - сказал Козак во время пресс-конференции. По его словам, за этими метаниями можно увидеть только то, что Киев «не хочет получить Донбасс обратно».

Козак считает, что логику Киева понять невозможно. «Это нечеловеческая логика. Они публично говорят, что это удавка на шее, что этот документ мешает достичь мира на Украине, но заявляют, что привержены минским соглашениям», - сообщил замглавы Администрации президента РФ.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Украину не рассчитывать на НАТО в Донбассе.

