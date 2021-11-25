Меркель: Посягательство на суверенитет Украины не останется без последствий

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила суверенитет страны и другие вопросы, перекате ТАСС.

Меркель заявила, что не удивлена публикацией переписки с Лавровым

Меркель, в частности, заверила украинского президента, что посягательство на суверенитет государства не останется без последствий. Обе стороны выразили намерение достигнуть прогресса по вопросу Донбасса в ходе встречи в нормандском формате.

Отмечается, что лидеры стран также обсудили миграционный кризис на границах с ЕС.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ангела Меркель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры