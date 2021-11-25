Меркель: Посягательство на суверенитет Украины не останется без последствий

Меркель, в частности, заверила украинского президента, что посягательство на суверенитет государства не останется без последствий. Обе стороны выразили намерение достигнуть прогресса по вопросу Донбасса в ходе встречи в нормандском формате.

Отмечается, что лидеры стран также обсудили миграционный кризис на границах с ЕС.









