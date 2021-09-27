Меркель после сложения полномочий останется жить в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после сложения полномочий останется жить в своей квартире в Берлине. Меркель за всё время работы в должности канцлера не воспользовалась служебным жильем.

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Кроме того, у канцлера есть загородный дом в сельском районе Уккермарк, входящий в землю Бранденбург. Дом, в котором находится квартира Меркель и ее мужа, профессора химии доктора Йоахима Зауэра, Меркель, стоит в самом центре Берлина, у него есть вид на Пергамский музей и набережную реки Шпрее.

РИА Новости передает, что рядом с домом нельзя проводить демонстрации и фотографировать таблички с фамилиями жильцов. Кроме того, у дома нет внутреннего двора, а рядом с ним несет службу только один правоохранитель.

Ранее стал известен размер пенсии канцлера после ухода с должности. Меркель получит пенсию около 15 тысяч евро в месяц, кроме того, она сможет рассчитывать на оплату услуг личного водителя.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ГерманияЖильеАнгела Меркель
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