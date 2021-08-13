Меркель посетит Россию 20 августа
Канцлер Германии Ангела Меркель посетить Россию 20 августа. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.
Отмечается, что детали программы визита будут известны в начале следующей недели.
Ранее стало известно, что Меркель 22 августа приедет в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, темой встречи станут безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предстоящая встреча Зеленского и Меркель окажется малоприятной для украинского лидера.
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