Меркель попросила Путина выпустить Навального на лечение в Берлин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель передала президенту России Владимиру Путину просьбу вывезти оппозиционера Алексея Навального на лечение в Берлин через финского президента. Об этом заявил немецкому Spiegel лидер Финляндии Саули Ниинистё.
По словам Ниинистё, у Путина не было никаких раздумий в отношении отказа в выезде оппозиционного политика за границу. Через полчаса после телефонного разговора было выдано разрешение на перелет Навального из Омска в Берлин.
Ранее сегодня немецкий канцлер сообщила, что «Северный поток — 2» должен быть завершен, передает Ura.ru. Заявление было сделано на фоне сообщений о том, что от газопровода необходимо отказаться из-за ситуации с Навальным.
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