Меркель попросила Путина выпустить Навального на лечение в Берлин

По словам Ниинистё, у Путина не было никаких раздумий в отношении отказа в выезде оппозиционного политика за границу. Через полчаса после телефонного разговора было выдано разрешение на перелет Навального из Омска в Берлин.

Ранее сегодня немецкий канцлер сообщила, что «Северный поток — 2» должен быть завершен, передает Ura.ru. Заявление было сделано на фоне сообщений о том, что от газопровода необходимо отказаться из-за ситуации с Навальным.



