Меркель: политика Германии по России не изменится из-за Навального
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия должна оставаться в диалоге с Россией, несмотря на ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.
Глава германского правительства отметила, что не считает, что Берлин должен менять политику по отношению к Москве из-за ситуации с госпитализацией Навального.
«Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией», - сказала Меркель.
Канцлер добавила, что Россия является стратегическим партнером по ряду международных тем, включая Сирию и Ливию, передает RT.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура не нашла признаков преступления в инциденте с Навальным. Политику стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву 20 августа. Он потерял сознание и впал в кому. Сторонники Навального полагают, что его могли намеренно отравить, однако российские врачи не нашли этому подтверждений. Сейчас Навальный находится в немецкой клинике Charite.
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