Меркель: политика Германии по России не изменится из-за Навального

«Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией», - сказала Меркель.

Канцлер добавила, что Россия является стратегическим партнером по ряду международных тем, включая Сирию и Ливию, передает RT.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура не нашла признаков преступления в инциденте с Навальным. Политику стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву 20 августа. Он потерял сознание и впал в кому. Сторонники Навального полагают, что его могли намеренно отравить, однако российские врачи не нашли этому подтверждений. Сейчас Навальный находится в немецкой клинике Charite.

