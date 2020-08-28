Меркель: политика Германии по России не изменится из-за Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия должна оставаться в диалоге с Россией, несмотря на ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Глава германского правительства отметила, что не считает, что Берлин должен менять политику по отношению к Москве из-за ситуации с госпитализацией Навального.

Charite назвала связь между отравлением Навального и болгарского бизнесмена спекуляцией

«Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией», - сказала Меркель.

Канцлер добавила, что Россия является стратегическим партнером по ряду международных тем, включая Сирию и Ливию, передает RT.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура не нашла признаков преступления в инциденте с Навальным. Политику стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву 20 августа. Он потерял сознание и впал в кому. Сторонники Навального полагают, что его могли намеренно отравить, однако российские врачи не нашли этому подтверждений. Сейчас Навальный находится в немецкой клинике Charite.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйАнгела Меркель
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