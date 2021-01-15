Меркель обсудила с Зеленским реализацию минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским реализацию минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства ФРГ.

Отмечается, что лидеры Германии и Украины в ходе телефонного разговора договорились активизировать работу в нормандском формате над реализацией договорённостей.

Кроме того, Меркель и Зеленский обсудили проблемы сдерживания пандемии коронавируса.

Ранее советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), её представитель в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН напомнил, что план экс-президента Украины, главы делегации страны в контактной группе Леонида Кравчука по урегулированию в Донбассе противоречит утверждённым минским соглашениям.

