Меркель обсудила с Зеленским реализацию минских соглашений
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским реализацию минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что лидеры Германии и Украины в ходе телефонного разговора договорились активизировать работу в нормандском формате над реализацией договорённостей.
Кроме того, Меркель и Зеленский обсудили проблемы сдерживания пандемии коронавируса.
Ранее советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), её представитель в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН напомнил, что план экс-президента Украины, главы делегации страны в контактной группе Леонида Кравчука по урегулированию в Донбассе противоречит утверждённым минским соглашениям.
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