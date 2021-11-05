Меркель: Нужно остаться в диалоге с Россией
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германии необходимо быть в диалоге с Россией. Об этом политик сказала на церемонии вручения ей медали Вальтера Ратенау в Берлине.
«Нам нужно оставаться в диалоге с Россией», - цитирует Меркель РИА Новости.
Она также напомнила, что Германия и Франция в рамках нормандских договоренностей ведут работу над реализацией минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине и Донбассе, а также вокруг Крыма. Эти события, сказала врио канцлера Германии «глубоко потрясли наш европейский порядок», однако, все это не исключает диалога с РФ.
«Отношения Германии и России всегда были особенными», - подчеркнула Меркель.
Ангела Меркель удостоена медали Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в области политики. Также ею награждены Шимон Перес, Хиллари Клинтон, Ханс-Дитрих Геншер, Дональд Туск и другие политические деятели.
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