Меркель: Нужно остаться в диалоге с Россией

«Нам нужно оставаться в диалоге с Россией», - цитирует Меркель РИА Новости.

Она также напомнила, что Германия и Франция в рамках нормандских договоренностей ведут работу над реализацией минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине и Донбассе, а также вокруг Крыма. Эти события, сказала врио канцлера Германии «глубоко потрясли наш европейский порядок», однако, все это не исключает диалога с РФ.

«Отношения Германии и России всегда были особенными», - подчеркнула Меркель.

Ангела Меркель удостоена медали Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в области политики. Также ею награждены Шимон Перес, Хиллари Клинтон, Ханс-Дитрих Геншер, Дональд Туск и другие политические деятели.



