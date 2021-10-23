Меркель призналась, что осознала серьезные разногласия с Путиным ещё 20 лет назад
Уходящая с должности канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что еще 20 лет назад осознала наличие серьезных разногласий с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала в интервью газете Suddeutsche Zeitung.
По словам фрау Меркель, такие мысли пришли ей в голову во время выступления российского лидера в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Она отметила, что для Путина распад СССР был печальным событием. Немцы же, напротив, ощущают радость в связи с завершением холодной войны, от формирования германского и европейского единства, пояснила канцлер.
«Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины - практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений», - заметила Меркель.
Она также озвучила оценку, согласно которой, роль Берлина в мире падает, несмотря на то что Германия - богатая страна. Меркель считает, что это происходит из-за «полного изменения баланса сил». В качестве примера она напомнила, что, когда возглавила правительство ФРГ, ВВП Китая составлял $2,3 трлн, и был несколько ниже, чем у Германии. Сегодня ВВП КНР составляет $14,7 трлн, а Германии - $3,8 трлн.
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