Меркель не поверила извинениям Путина за лабрадора Кони

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель по-прежнему считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным демонстрацией силы, несмотря на извинения с его стороны.

В конце ноября во время пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Астане Путин принес извинения Меркель после того, как узнал об отрывке из ее мемуаров, где она обвинила его в том, что он пугал ее лабрадором Кони на переговорах в Сочи в 2007 году. Российский президент публично обратился к Меркель с извинениями и отметил, что не хотел причинить ей «никакой душевной боли». По словам президента, он не знал о боязни германского канцлера собак, а если бы знал, то никогда бы так не сделал. Путин утверждает, что он всего лишь стремился «создать благоприятные условия для переговоров».