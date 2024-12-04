Меркель не поверила извинениям Путина за лабрадора Кони
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель по-прежнему считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным демонстрацией силы, несмотря на извинения с его стороны.
В конце ноября во время пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Астане Путин принес извинения Меркель после того, как узнал об отрывке из ее мемуаров, где она обвинила его в том, что он пугал ее лабрадором Кони на переговорах в Сочи в 2007 году. Российский президент публично обратился к Меркель с извинениями и отметил, что не хотел причинить ей «никакой душевной боли». По словам президента, он не знал о боязни германского канцлера собак, а если бы знал, то никогда бы так не сделал. Путин утверждает, что он всего лишь стремился «создать благоприятные условия для переговоров».
Меркель в интервью телеканалу CNN напомнила, что перед первой ее встречей с Путиным, до эпизода с Кони, ее советник Кристоф Хойсген сообщил российской стороне, что она не любит собак. Экс-канцлер сказала, что вероятность того, что российских президент не знал об этом, «не очень высока».
«Это проверка, попытка прощупать почву - насколько человек стойкий, сильный. Это демонстрация силы?», - пояснила в интервью телеканалу Меркель.
В ноябре 2024 года в продажу поступили мемуары Меркель под названием «Свобода». В них она также рассказала, что Путин опоздал на саммит G8 в Хайлигендамме в июне 2007 года из-за немецкого пива Radeberger. Представитель Кремля утверждает, что произошло это из-за «сдвига в расписании», а не из-за пива.
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