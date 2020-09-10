Помпео оценил причастность РФ к «отравлению» Навального

Существует вероятность того, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить по заказу высокопоставленных российских чиновников, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По мнению американца, когда во всём мире видят попытку отравить диссидента, то признают существенный шанс того, что «это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников», пишет «Свободная пресса».

Глава Госдепартамента при этом не стал рассуждать на тему возможных мер в связи с инцидентом, подчеркнув, что слово за президентом США.

Ранее власти Германии со ссылкой на заключение военных врачей заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Политик медленно приходит в себя в берлинской клинике Charite – его уже вывели из комы. Российские врачи не нашли в организме Навального ядов и настаивают, что пока нет доказательств версии с преднамеренным отравлением.

Один из создателей «Новичка» Леонид Ринк заявил журналистом, что если Навальный был отравлен, то не этим веществом, потому что нет характерных симптомов, отмечает РИА ФАН.

