Меркель назвала 2020 год самым тяжелым за 15 лет

По словам Меркель, это самый тяжелый год за все 15 лет ее правления. Она отметила, что никогда еще немцы не смотрели с такой надеждой в новый год, несмотря на все «тревоги и скепсис», передает «Интерфакс».

Между тем, избранный президента США Джо Байден заявил, что ближайшие месяцы станут для его страны самыми тяжелыми за время пандемии, пишет «Свободная пресса».

