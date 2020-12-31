Меркель назвала 2020 год самым тяжелым за 15 лет

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последним на посту главы правительства новогодним обращением к немцам. Большая часть выступления была посвящена пандемии.

«Что за год остался позади!» - начала она.

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По словам Меркель, это самый тяжелый год за все 15 лет ее правления. Она отметила, что никогда еще немцы не смотрели с такой надеждой в новый год, несмотря на все «тревоги и скепсис», передает «Интерфакс».

Между тем, избранный президента США Джо Байден заявил, что ближайшие месяцы станут для его страны самыми тяжелыми за время пандемии, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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