Меркель: Навальный осложнил отношения Германии с Россией
Инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным осложнил отношения Берлина с Москвой, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Она отметила, что хорошие стратегические отношения с Россией необходимы, то «это не должно прикрывать глаза на реальность».
По ее мнению, наряду с отравлением Навального нормализации отношений мешает «случившееся в парке Тиргратен в Берлине» и недостаток прогресса в Минском процессе.
В прошлом году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.
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