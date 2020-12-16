Меркель: Навальный осложнил отношения Германии с Россией

Инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным осложнил отношения Берлина с Москвой, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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Она отметила, что хорошие стратегические отношения с Россией необходимы, то «это не должно прикрывать глаза на реальность».

По ее мнению, наряду с отравлением Навального нормализации отношений мешает «случившееся в парке Тиргратен в Берлине» и недостаток прогресса в Минском процессе.

В прошлом году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.

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Фото: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ГерманияАлексей Навальный
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