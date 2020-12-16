Киселев признался, почему три дня молчал о расследовании Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ущербными попытки Запада обвинить Москву в отравлении оппозиционера Алексея Навального. По его словам, у «западных партнеров» пропадают навыки нормальной дипломатической работы и появляется «нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов».

Ранее Навальный опубликовал данные совместного расследования изданий Bellingcat, The Insider и телеканала CNN, в котором названы имена сотрудников ФСБ, которые якобы причастных к попытке отравления оппозиционера в Томске. Большинство государственных СМИ в России проигнорировали тему.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал в эфире НСН, почему на протяжении трех дней молчал о новом расследовании предполагаемого покушения на Навального.

По его мнению, расследование лишено доказательственной базы.