Киселев признался, почему три дня молчал о расследовании Навального
Гендиректор МИА «Россия сегодня» объяснил в эфире НСН, почему проигнорировал расследование вероятного покушения на российского оппозиционера.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ущербными попытки Запада обвинить Москву в отравлении оппозиционера Алексея Навального. По его словам, у «западных партнеров» пропадают навыки нормальной дипломатической работы и появляется «нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов».
Ранее Навальный опубликовал данные совместного расследования изданий Bellingcat, The Insider и телеканала CNN, в котором названы имена сотрудников ФСБ, которые якобы причастных к попытке отравления оппозиционера в Томске. Большинство государственных СМИ в России проигнорировали тему.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал в эфире НСН, почему на протяжении трех дней молчал о новом расследовании предполагаемого покушения на Навального.
По его мнению, расследование лишено доказательственной базы.
«Мы уже давно всё на эту тему сказали. Я делал репортажи в программе "Вести недели" несколько раз. Я даже ездил в тот самый отель, делал интервью с врачом, которому Навальный обязан своей жизнью, который выводил его из комы. Об этом уже все сказано. По-моему, России пора перестать говорить об этом. Это все непродуктивно. Нам не предоставляют никаких доказательств, поэтому это разговор непрофессиональный. Реагировать на желтую прессу не имеет смысла. Это все бездоказательно, это все глупость, Западу нужно просто подогреть тему. Никто не желает с нами встречаться на эту тему. Это уже за гранью здравого смысла», - сообщил он.
Ранее Bellingcat и The Insider при участии CNN и Spiegel опубликовали расследование о том, кто стоял за отравлением Алексея Навального. По их данным, отравление готовилось несколько лет и не могло быть проведено без ведома руководства ФСБ.
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