Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Сирию в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.
По информации агентства, стороны отметили важность очной встречи лидеров Франции, Турции, России и Германии для обсуждения сирийского вопроса.
Накануне Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Меркель и Макроном по Сирии. По информации Кремля, стороны отметили важность не допущения негативных последствий для местных жителей на фоне роста напряженности в регионе.
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