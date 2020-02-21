Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Сирию в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

По информации агентства, стороны отметили важность очной встречи лидеров Франции, Турции, России и Германии для обсуждения сирийского вопроса.

Накануне Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Меркель и Макроном по Сирии. По информации Кремля, стороны отметили важность не допущения негативных последствий для местных жителей на фоне роста напряженности в регионе.

