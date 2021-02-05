В Германии пригрозили ответить на высылку дипломатов из РФ

Решение России о высылке иностранных дипломатов не останется без ответа, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

СМИ: Россия выслала европейских дипломатов за участие в несогласованных акциях

Ранее Россия объявила трёх дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон грата за участие в несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге 23 января, напоминает РИА ФАН. МИД РФ предписало дипломатам покинуть территорию страны.

Как сообщает РИА Новости, глава МИД ФРГ пригрозил ответными мерами в случае, если российская сторона не пересмотрит своё решение. По словам министра, немецкий дипломат выполнял «задачи, предусмотренные в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях» для получения информации с места законными средствами.

Кроме того, Маас отметил, что высылка европейских дипломатов может нанести ещё больший ущерб отношениям России и Европы.

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Фото: germania.diplo.de
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