В Германии пригрозили ответить на высылку дипломатов из РФ

Ранее Россия объявила трёх дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон грата за участие в несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге 23 января, напоминает РИА ФАН. МИД РФ предписало дипломатам покинуть территорию страны.

Как сообщает РИА Новости, глава МИД ФРГ пригрозил ответными мерами в случае, если российская сторона не пересмотрит своё решение. По словам министра, немецкий дипломат выполнял «задачи, предусмотренные в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях» для получения информации с места законными средствами.

Кроме того, Маас отметил, что высылка европейских дипломатов может нанести ещё больший ущерб отношениям России и Европы.

