Меркель: Евросоюз продолжит давление на власти Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз продолжит оказывать давление на власти Белоруссии до тех пор, пока ситуация в стране не изменится, сообщает ТАСС.

В ходе совместного заседания парламентов Германии и Франции Меркель заявила о принятии пакета санкций в отношении Белоруссии на совете ЕС, который начинается действовать, пока ситуация в стране не изменится.