Меркель: Евросоюз продолжит давление на власти Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз продолжит оказывать давление на власти Белоруссии до тех пор, пока ситуация в стране не изменится, сообщает ТАСС.

В ходе совместного заседания парламентов Германии и Франции Меркель заявила о принятии пакета санкций в отношении Белоруссии на совете ЕС, который начинается действовать, пока ситуация в стране не изменится.

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Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии сразу не обрушат экономику страны и больше всего скажутся на нефтетрейдерах. По его мнению, обычные граждане Белоруссии в период летних каникул никаких изменений не заметят, а вот для компаний попадание в «стоп-листы» станет критичным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСБелоруссияАнгела Меркель
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