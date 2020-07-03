Бизнесмена из «списка Титова» выпустили из СИЗО после вмешательства Путина

Мера пресечения бизнесмену Дмитрию Зотову, обвиняемого в мошенничестве, изменена на подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

СМИ: Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из «лондонского списка» Титова

По словам Волк, решение принято с учетом гарантий уполномоченного при президенте РФ по защите прав бизнесменов и позиции органов прокуратуры. Ранее судьбой Зотова озаботился президент России Владимир Путин. Он поручил провести проверку по факту его ареста.

Отметим, экс-главы компании «Трансфин-М» Зотов входит в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Это список бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию. Зотов 10 июня прибыл в Москву из Риги и был задержан сотрудниками МВД, а на следующий день арестован по решению суда по делу о мошенничестве.

Ранее в июне Генпрокуратура РФ отменила уголовное преследование в отношении пяти бизнесменов из лондонского «списка Титова», напоминает "Невские новости".

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ФОТО: pixabay.com
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