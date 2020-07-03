Бизнесмена из «списка Титова» выпустили из СИЗО после вмешательства Путина
Мера пресечения бизнесмену Дмитрию Зотову, обвиняемого в мошенничестве, изменена на подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По словам Волк, решение принято с учетом гарантий уполномоченного при президенте РФ по защите прав бизнесменов и позиции органов прокуратуры. Ранее судьбой Зотова озаботился президент России Владимир Путин. Он поручил провести проверку по факту его ареста.
Отметим, экс-главы компании «Трансфин-М» Зотов входит в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Это список бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию. Зотов 10 июня прибыл в Москву из Риги и был задержан сотрудниками МВД, а на следующий день арестован по решению суда по делу о мошенничестве.
Ранее в июне Генпрокуратура РФ отменила уголовное преследование в отношении пяти бизнесменов из лондонского «списка Титова», напоминает "Невские новости".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Мы будем жить теперь по-новому: Поправки в Конституцию вступают в силу
- Бизнесмена из «списка Титова» выпустили из СИЗО после вмешательства Путина
- В ВОЗ назвали «спекуляцией» утверждения о новой волне COVID-19
- Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за пожара на борту
- Мишустин поздравил нового премьера Франции с назначением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru