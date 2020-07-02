СМИ: Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из «лондонского списка» Титова

Ранее глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявил НСН, что не считает эффективным способом вернуть бизнесменов в страну «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Список Титова состоит из малозначимых предпринимателей, не из одних олигархов. Так что давайте не путать Абрамовичей c “Ивановыми”. Это разные масштабы бизнесов. Я на самом деле хотел бы получить подтверждение от этих людей, что они понимают, что находятся в этом списке и согласны с этим», - сказал эксперт.

