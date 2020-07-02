СМИ: Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из «лондонского списка» Титова
Президент поручил генеральном прокурору Игорю Краснову разобраться в причинах ареста экс-главы компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Бизнесмен входит в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
По мнению Титова, подобные аресты дискредитируют гарантии омбудсмена, сообщает РБК.
«Лондонский список» Титова — это список бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих и был задержан сотрудниками МВД, а на следующий день он был арестован по решению суда по делу о мошенничестве.
Ранее глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявил НСН, что не считает эффективным способом вернуть бизнесменов в страну «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
«Список Титова состоит из малозначимых предпринимателей, не из одних олигархов. Так что давайте не путать Абрамовичей c “Ивановыми”. Это разные масштабы бизнесов. Я на самом деле хотел бы получить подтверждение от этих людей, что они понимают, что находятся в этом списке и согласны с этим», - сказал эксперт.
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