Мэра Нью-Йорка уличили в использовании бюджетных средств в личных целях

Согласно доклада, де Блазио не менее 7-8 раз предоставлял своему сыну служебную охрану для поездок на учебу. Кроме того, утверждается, что с помощью охраны был организован переезд дочери мэра из Бруклина на Манхэттен.

Также в докладе указывается, что де Блазио не вернул в бюджет 320 тысяч долларов, потраченных на предвыборную кампанию в 2019 году.

В Нью-Йорке выборы мэра пройдут 2 ноября текущего года. Де Блазио не может претендовать на пост, поскольку уже находится в должности два срока.

