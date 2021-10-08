Мэра Нью-Йорка уличили в использовании бюджетных средств в личных целях

Следственный департамент Нью-Йорка опубликовал доклад, в котором содержатся утверждения об использовании мэром мегаполиса Биллом де Блазио бюджетных средств в личных и политических целях. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно доклада, де Блазио не менее 7-8 раз предоставлял своему сыну служебную охрану для поездок на учебу. Кроме того, утверждается, что с помощью охраны был организован переезд дочери мэра из Бруклина на Манхэттен.

Также в докладе указывается, что де Блазио не вернул в бюджет 320 тысяч долларов, потраченных на предвыборную кампанию в 2019 году.

В Нью-Йорке выборы мэра пройдут 2 ноября текущего года. Де Блазио не может претендовать на пост, поскольку уже находится в должности два срока.

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