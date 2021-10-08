Мэра Нью-Йорка уличили в использовании бюджетных средств в личных целях
Следственный департамент Нью-Йорка опубликовал доклад, в котором содержатся утверждения об использовании мэром мегаполиса Биллом де Блазио бюджетных средств в личных и политических целях. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно доклада, де Блазио не менее 7-8 раз предоставлял своему сыну служебную охрану для поездок на учебу. Кроме того, утверждается, что с помощью охраны был организован переезд дочери мэра из Бруклина на Манхэттен.
Также в докладе указывается, что де Блазио не вернул в бюджет 320 тысяч долларов, потраченных на предвыборную кампанию в 2019 году.
В Нью-Йорке выборы мэра пройдут 2 ноября текущего года. Де Блазио не может претендовать на пост, поскольку уже находится в должности два срока.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Мэра Нью-Йорка уличили в использовании бюджетных средств в личных целях
- Не менее четырех человек погибли из-за наводнения в Алабаме
- Еще один человек погиб из-за отравления алкоголем в Оренбуржье
- Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом
- Бастрыкин наградит женщину, которая помогла задержать подравшихся в метро
- Ракова обвиняется в мошенничестве на проекте «Учитель года»
- СМИ: киберпреступники украли данные о санкциях США против России
- Суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову
- Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина
- Арестованных за избиение мужчины в столичном метро поместили в карцер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru