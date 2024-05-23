Мэр Воронежа заявил, что уходит в отставку

Чиновник пояснил, что он покидает свой пост в связи с переходом на новую работу.

«С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем... трудиться продолжу тут», - заключил Кстенин.

Ранее в отставку в связи с переходом на новое место работы ушёл мэр Сочи Алексей Копайгородский, сообщает RT.

