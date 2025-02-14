Мэр Воркуты объявил об отставке
Мэр города Воркута (Республика Коми) Ярослав Шапошников заявил в своем Telegram-канале, что подал заявление об отставке в городской совет депутатов 14 февраля.
Глава города добавил, что продолжит работу за пределами Республики Коми, однако не сообщил подробностей о своей новой должности.
«Остаюсь на связи и готов помогать каждому из вас, даже после предстоящего отъезда из Воркуты», — пообещал чиновник, отметив, что Воркута стала для него дорогим и любимым городом.
Ранее заявление об отставке написал мэр Магадана Юрий Гришан. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мэр Воркуты объявил об отставке
- Глава Пентагона допустил участие Европы в переговорах по Украине
- Зеленский: Если Украину не возьмут в НАТО, ей нужна армия в 1,5 млн человек
- Депутат Бурляев рассказал, почему Киркоров и Лолита ему чужды
- Россиянам раскрыли безвредную частоту употребления селедки в пищу
- Житель Удмуртии получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над племянницей
- Работы художника Пиндара Ван Армана представят на аукционе
- Депутат Шеремет раскрыл ожидания от вероятной сделки США и РФ
- В Сочи стартовал XVIII зимний Международный фестиваль искусств
- Путин поддержал намерение Развожаева переизбираться губернатором Севастополя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru