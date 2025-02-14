Мэр Воркуты объявил об отставке

Глава города добавил, что продолжит работу за пределами Республики Коми, однако не сообщил подробностей о своей новой должности.

«Остаюсь на связи и готов помогать каждому из вас, даже после предстоящего отъезда из Воркуты», — пообещал чиновник, отметив, что Воркута стала для него дорогим и любимым городом.

Ранее заявление об отставке написал мэр Магадана Юрий Гришан. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

